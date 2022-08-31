لابيد وبايدن يبحثان الملف النووي الإيراني

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن المفاوضات حول الاتفاق النووي، والجهود التي يتم بذلها لوقف سعي إيران نحو امتلاك السلاح النووي.

وأفاد مكتب لابيد في بيان بأن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي "آخر التطورات والأنشطة الإرهابية التي تمارسها إيران في الشرق الأوسط وخارجه. وفي هذا الإطار هنأ رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي على الغارات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة في سوريا".

وبحث الزعيمان آخر التطورات والأنشطة الإرهابية التي تمارسها إيران في الشرق الأوسط وخارجه.



وفي هذا الإطار هنأ رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي على الغارات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة في سوريا. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 31, 2022

وأشار إلى أن الجانبين بحثا "دفع العلاقات بين البلدين قدما لاحقا لإعلان أورشليم وأهمية العلاقات القريبة السائدة بين رئيس الوزراء والرئيس. وأكد بايدن التزامه العميق بأمن إسرائيل وبالحفاظ على قدراتها العسكرية في وجه أي تهديد كان، سواء كان قريبا أو بعيدا".

المصدر: RT