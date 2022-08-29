رئيس الموساد السابق: إسرائيل استهدفت البرنامج النووي "في قلب" إيران

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين، إن إسرائيل نفذت "عمليات لا حصر لها" ضد البرنامج النووي الإيراني و"في قلب إيران"، إبان قيادته للموساد.

وفي تصريح من سويسرا، أشار كوهين إلى أنه "خلال فترة ولايتي كمدير للموساد، أجريت عمليات لا حصر لها ضد البرنامج النووي الإيراني، وحقق الموساد نجاحات عديدة في الحرب ضد البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "لقد عملنا في جميع أنحاء العالم وعلى الأراضي الإيرانية نفسها، في قلب منطقة آية الله"، مبينا "أننا أجرينا عملية لانتزاع الملفات النووية الإيرانية، التي تظهر أدلة واضحة على كذب طهران بشأن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي".

وعن المحادثات النووية الجارية، قال كوهين إنه "إذا تم التوقيع على اتفاق، فإن إسرائيل ستواصل فعل كل ما يلزم القيام به لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية"، مشددا على أنه "لا يمكننا أبدا أن نسمح لنظام يدعو إلى تدميرنا أن يضع إصبعه على الزناد النووي".

ورأى كوهين أن "إيران تسعى لتطويق إسرائيل من غزة جنوبا إلى لبنان وسوريا شمالا، وتمول وتدرب وتسلح جماعات إرهابية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، مما يمكنهم من إطلاق آلاف الصواريخ على السكان المدنيين في إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا النظام المتعصب لا يجب أن يمتلك القدرة على تسريع إنتاج سلاح الدمار الشامل الذي يستخدمه ضد الدولة اليهودية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"