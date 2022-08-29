لابيد يبحث مع نتنياهو الاتفاق النووي الإيراني

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، لقاء مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، حيث بحثا الاتفاق النووي مع إيران وقضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي.

وأفاد مكتب لابيد بأن الأخير عرض على نتنياهو "النشاط الدبلوماسي والأمني الذي تمارسه إسرائيل من أجل التأثير على الملف النووي".

وقال لابيد: "لا معارضة أو ائتلاف في إسرائيل بما يخص قضايا الأمن القومي. إسرائيل قوية وستعمل يدا واحدة من أجل الحفاظ على مصالحها الأمنية من هؤلاء الذين يحاولون المساس بنا".

وقال رئيس الوزراء لابيد: "لا معارضة أو ائتلاف في إسرائيل بما يخص قضايا الأمن القومي. إسرائيل قوية وستعمل يدا واحدة من أجل الحفاظ على مصالحها الأمنية من هؤلاء الذين يحاولون المساس بنا". — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 29, 2022

المصدر: RT