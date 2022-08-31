عمدة مدينة بيرديانسك: إجراء الاستفتاء على وضع زابوروجيه في سبتمبر

أعلن عمدة مدينة بيرديانسك، ألكسندر سولينكو، عن إجراء استفتاء على وضع المدينة والأراضي المحررة من مناطق زابوروجيه في سبتمبر المقبل.

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جاء ذلك في تصريح له اليوم الأربعاء، حيث أكد عمدة بيرديانسك استعداد المدينة لإجراء الاستفتاء، إلا أنه لم يحدد موعد الاستفتاء بالضبط.

وكان الجيش الروسي قد سيطر على جزء آزوف من منطقة زابوروجيه، ومنطقة خيرسون بأكملها، وسيطر على مدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، ليقطع بذلك أوكرانيا عن بحر آزوف. وتم تشكيل إدارات جديدة في تلك المناطق، حيث تبث القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية، ويتم استعادة روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم، بعد أن حرص النظام في كييف على قطع أوصال تلك المنطقة. وقد أعلنت هذه المناطق عن خططها لتصبح جزءا من الأراضي الروسية.

المصدر: نوفوستي