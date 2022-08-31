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لافروف: روسيا راضية عن النص الأخير للاتفاق بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة

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لافروف: روسيا راضية عن النص الأخير للاتفاق بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء إن روسيا تقبل بالكامل النص الأخير للاتفاقية الخاصة باستعادة خطة العمل المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.

وأشار الوزير لافروف إلى أن موسكو تسترشد بموقف طهران في هذا المجال.

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وأضاف لافروف خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "كل ما يعتمد على روسيا، فعلناه جميعا منذ وقت طويل. نحن راضون تماما عن النص الحالي للاتفاقية، كما أخذ يتبلور الآن، وسنسترشد بموقف أصدقائنا الإيرانيين".

تشهد فيينا منذ العام الماضي مفاوضات لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع عقوبات واشنطن ضد إيران. وفي أغسطس، جرت جولة أخرى من المناقشات. وفي 8 أغسطس، وزع المنسق الممثل للاتحاد الأوروبي، "النص النهائي" لمشروع اتفاقية إعادة عمل الاتفاق النووي مع إيران.

من جانبه ذكر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أنه يجب التوافق على بنود الاتفاق الجديد.

بدوره، قال الممثل الدائم لروسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن النص ليس سيئا، لكن الأمر يتعلق بموافقة جميع الدول المشاركة في المفاوضات عليه.

المصدر: نوفوستي

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