موسكو: وفدنا المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل بعد على تأشيرات دخول

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الدبلوماسيين الروس المشاركين في وفد الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصلوا بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في إفادته للصحفيين، حيث تابع ريابكوف أنه لا يوجد أي تقدم في قضية الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في الفترة من 13-27 سبتمبر التي ستعقد في نيويورك.

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وقال ريابكوف: "لقد تم تقديم جميع طلبات المشاركة في الفعاليات المختلفة للدورة الـ 77 للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك الفعاليات رفيعة المستوى، بمهلة كبيرة من الوقت، ونحن نتابع هذه القضية ونراقبها من خلال اتصالاتنا مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو، بينما يطرح هذه القضية الدبلوماسيون الروس. كما أن موسكو قلقة أيضا بشأن ما سيكون عليه الأمر مع إصدار التأشيرات الأمريكية للصحفيين المتوجهين من روسيا إلى نيويورك".

وشدد نائب الوزير على أن "استمرار محاولات واشنطن لتبرير هذا الوضع غير المقبول بنقص عدد الموظفين الذين يقدمون الخدمات القنصلية لا تحمل أدنى قدر من الوجاهة، لأننا لسنا من بدأ بجولات الطرد المتبادل للدبلوماسيين، والقيود المفروضة على الأنشطة العادية للبعثات الأجنبية. إننا ندعو دائما لأن تكون السفارات بمثابة أدوات ووسائل لحل المشكلات".

المصدر: نوفوستي