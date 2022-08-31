القبض على مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية

تم اعتقال مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه.

وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "تم اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين كانوا يخططون لتنظيم عمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية.

وأضاف أن اعتقال مجموعة التخريب هذه يدل مرة أخرى على الجوهر الإرهابي لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي