القبض على مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية
Sputnik
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تم اعتقال مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه.
وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "تم اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين كانوا يخططون لتنظيم عمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية.
وأضاف أن اعتقال مجموعة التخريب هذه يدل مرة أخرى على الجوهر الإرهابي لنظام كييف.
المصدر: نوفوستي