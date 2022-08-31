 
مباشر

القبض على مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية

أخبار العالم

القبض على مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية
Sputnik
محطة زابوروجيه النووية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpsc

تم اعتقال مجموعة تخريبية كانت تعد لعمل إرهابي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه.

وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "تم اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين كانوا يخططون لتنظيم عمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية.

وأضاف أن اعتقال مجموعة التخريب هذه يدل مرة أخرى على الجوهر الإرهابي لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا