البرلمان الأوروبي يثير من جديد قضية منع بث RT في الاتحاد الأوروبي

أثار البرلماني الأوروبي، ديفيد مكاليستر، من ألمانيا قضية منع عمل شبكة قنوات RT ووكالة "سبوتنيك" في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بعد فرض قيود أوروبية على هذه الوسائل الإعلامية.

وأشار مكاليستر إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد صوت، في الربيع الماضي، نظرا للوضع الأوكراني، على إغلاق "قنوات الدعاية الروسية" التي يرى البرلمان أن "سبوتنيك" وRT France وRT Germany وRT UK وRT English وRT Spanish يمثلونها، بزعم أن تلك القنوات تستخدم "لبث معلومات مضللة".

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وأوقف مجلس الاتحاد الأوروبي بدوره أنشطة البث لهذه الوسائل الإعلامية في الاتحاد الأوروبي حينها، حيث يشمل الحظر كذلك أنشطة تركز على الاتحاد الأوروبي، فيما أوضح مكاليستر أن العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام المدرجة ستظل سارية حتى ينتهي الصراع في أوكرانيا و"تتوقف روسيا ووسائل الإعلام التابعة لها عن شن حملات التضليل والتلاعب ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به".

على هذه الخلفية، سأل البرلماني المفوضية الأوروبية عما إذا كان تعليق بث RT و"سبوتنيك" ساريا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و"في حالة استمرار نشاط RT أو "سبوتنيك" في أي من الدول الأعضاء، فما هو الإجراء الذي يتعين على المفوضية الأوروبية اتخاذه لإيقاف أنشطة البث لهذه الوسائل؟".

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر بث شبكة قنوات RT و"سبوتنيك" في أي من دول الاتحاد.

من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو محرومة بالتالي من أي فرصة للتعبير عن وجهة نظرها بشأن الأحداث الجارية في العالم.

المصدر: RT