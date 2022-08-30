سلطات أوديسا تلغي تعليم اللغة الروسية

صرح مدير إدارة التعليم والعلوم في الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا ألكسندر لونتشاك، بأن المدارس في مقاطعة أوديسا لن تدرس اللغة الروسية بعد الآن.

وفي مقابلة مع صحيفة "اوبشيستفينويه" الأوكرانية قال: "لن تكون هناك فصول يدرس فيها باللغة الروسية في المقاطعة. ولن يكون هناك تدريس للغة الروسية كمادة منهجية".

ولم يستبعد لونتشاك الدراسة الاختيارية للغة الروسية بناء على رغبة أهالي أطفال المدارس.

وخلص إلى أن السلطات الإقليمية لا تدعم تدريس اللغة الروسية كلغة اختيارية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، عن "موجة جديدة من معاداة روسيا" في أوكرانيا، ونصح الأوكرانيين بإبقاء كتب اللغة الروسية المدرسية.

المصدر: تاس