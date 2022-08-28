العثور في ماريوبول على رسالة تهديد من المخابرات الأوكرانية بسبب استخدام اللغة الروسية

عثر في مبنى دائرة الأمن الأوكرانية في ماريوبول على رسالة تهديد لقيادة نادي ماريوبول لكرة القدم بسبب استخدام اللغة الروسية، حسب وكالة "نوفوستي".

في الزاوية اليسرى السفلية من الرسالة الإعلامية، كان يوجد اسم وكنية أحد كاتبي الوثيقة. والكنية منسوخة باللغة الروسية. وفوق الكنية كتب ضابط المخابرات الأوكرانية تصحيحات بخط اليد، وتم تغيير الشكل الروسي لكتابة اللقب إلى الأوكراني. إلى جانب اللقب المصحح، كتب الضابط العبارة التحذيرية التالية: "لو شاهدت شيئا ما من هذا القبيل، سأجعلكم تحزنون. يجب القيام بعمل توضيحي لتحذير الآخرين".

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الرسالة مؤرخة بتاريخ 8 أبريل 2019. أما تعليق ضابط المخابرات الأوكرانية فهو مؤرخ بتاريخ 10 أبريل أي في اليوم التالي.

المصدر: نوفوستي