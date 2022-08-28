 
مباشر

العثور في ماريوبول على رسالة تهديد من المخابرات الأوكرانية بسبب استخدام اللغة الروسية

أخبار العالم

العثور في ماريوبول على رسالة تهديد من المخابرات الأوكرانية بسبب استخدام اللغة الروسية
Sputnik
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tozd

عثر في مبنى دائرة الأمن الأوكرانية في ماريوبول على رسالة تهديد لقيادة نادي ماريوبول لكرة القدم بسبب استخدام اللغة الروسية، حسب وكالة "نوفوستي".

 

في الزاوية اليسرى السفلية من الرسالة الإعلامية، كان يوجد اسم وكنية أحد كاتبي الوثيقة. والكنية منسوخة باللغة الروسية. وفوق الكنية كتب ضابط المخابرات الأوكرانية تصحيحات بخط اليد، وتم تغيير الشكل الروسي لكتابة اللقب إلى الأوكراني. إلى جانب اللقب المصحح، كتب الضابط العبارة التحذيرية التالية: "لو شاهدت شيئا ما من هذا القبيل، سأجعلكم تحزنون. يجب القيام بعمل توضيحي لتحذير الآخرين".

إقرأ المزيد
مصدر: الاستخبارات الأوكرانية تجند الأوكرانيين المتوجهين إلى روسيا
مصدر: الاستخبارات الأوكرانية تجند الأوكرانيين المتوجهين إلى روسيا

الرسالة مؤرخة بتاريخ 8 أبريل 2019. أما تعليق ضابط المخابرات الأوكرانية فهو مؤرخ بتاريخ 10 أبريل أي في اليوم التالي.
المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا