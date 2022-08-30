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موسكو تعلن استعدادها لرعاية المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان

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موسكو تعلن استعدادها لرعاية المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان
Sputnik
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أعربت الخارجية الروسية عن استعداد موسكو لمواصلة رعاية المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا حول ترسيم الحدود بين البلدين، بموجب اتفاق موسكو للتسوية في قره باغ.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "أعرب الوفد الروسي عن استعداده لمواصلة تقديم المساعدة الاستشارية والفنية في المفاوضات بين وفدي أذربيجان وأرمينيا بشأن ترسيم حدود الدولة بين البلدين، وزيادة مستوى الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".

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وأضافت أن موعد الاجتماع الجديد سيتم الاتفاق عليه بشكل إضافي من خلال القنوات الدبلوماسية.

وجرى اليوم الثلاثاء في موسكو اجتماع للجنة الثنائية حول ترسيم الحدود الأذربيجانية الأرمنية مع ترسيمها اللاحق بمساعدة استشارية من روسيا.

المصدر: نوفوستي

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