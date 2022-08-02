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الكرملين: بوتين وباشينيان يناقشان تنفيذ الاتفاقيات القائمة بشأن قره باغ

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الكرملين: بوتين وباشينيان يناقشان تنفيذ الاتفاقيات القائمة بشأن قره باغ
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث اليوم الثلاثاء هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، تنفيذ الاتفاقيات حول إقليم قره باغ.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "تم بحث النواحي العملية المنفصلة لتنفيذ الاتفاقيات الثلاثية لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ بتاريخ 9 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021 و26 نوفمبر عام 2021".

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما على مختلف المستويات.

المصدر: نوفوستي

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