الكرملين: بوتين وباشينيان يناقشان تنفيذ الاتفاقيات القائمة بشأن قره باغ

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث اليوم الثلاثاء هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، تنفيذ الاتفاقيات حول إقليم قره باغ.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "تم بحث النواحي العملية المنفصلة لتنفيذ الاتفاقيات الثلاثية لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ بتاريخ 9 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021 و26 نوفمبر عام 2021".

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما على مختلف المستويات.

المصدر: نوفوستي