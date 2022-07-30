الدفاع الأرمنية تنفي تصريحات أذربيجان المتكررة حول قصف الحدود

نفت وزارة الدفاع الأرمنية التصريحات الأذربيجانية المتكررة حول أن القوات الأرمنية تطلق النار على مواقع القوات الأذرية على الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيانها: "وزارة الدفاع الأذربيجانية نشرت معلومات مضللة أخرى، قائلة إنه في النصف الثاني من يوم 30 يوليو، فتحت وحدات من القوات الأرمينية النار من أسلحة خفيفة في اتجاه المواقع الأذربيجانية الواقعة في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الحدود الأذربيجانية الأرمينية".

وأضافت: "الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية مستقر نسبيا وتخضع لسيطرة القوات الأرمينية بالكامل".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، عن قصف القوات الأرمنية لمواقعها مرتين.

المصدر: تاس