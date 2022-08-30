الجيش التايواني يطلق النار لأول مرة على طائرة مسيرة صينية

أفادت قيادة دفاع كينمن التابعة للجيش التايواني، بأن الجيش أطلق النار لأول مرة على طائرة مسيرة تابعة للجيش الصيني، بعد أن اقتربت من جزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية بالجزيرة، اقتربت طائرة مسيرة من جزيرة إردان (جزء من أرخبيل كينمن) في الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي، وفي الساعة 18:00، بعد أن أطلق الجيش التايواني قذيفة باتجاهها، استدارت الطائرة وانسحبت باتجاه مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان الساحلية الصينية.

المصدر: نوفوستي