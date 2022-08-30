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رئيس لاتفيا يرفض الرد على رسالة من عضو بالبرلمان الأوروبي لأنها كتبت بالروسية

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رئيس لاتفيا يرفض الرد على رسالة من عضو بالبرلمان الأوروبي لأنها كتبت بالروسية
Sputnik
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رفض رئيس لاتفيا إيجلز ليفيتس الرد على رسالة عضو بالبرلمان الأوروبي لأنها كتبت باللغة الروسية.

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وقال مكتب الرئيس اللاتفي في تبرير هذا الموقف: "تُقبل المستندات المكتوبة بلغة أجنبية إذا كانت مصحوبة بترجمة موثقة إلى اللغة اللاتفية".  

وفي التفاصيل، دعت العضو في البرلمان الأوروبي من لاتفيا تاتيانا جدانوك في رسالتها الرئيس إلى الإجابة عن سبب رغبته عزل جزء من المجتمع اللاتفي. كما تساءلت عما إذا كان كل الناس يولدون أحرارا ومتساوين في حقوقهم، أم أن رئيس لاتفيا يعتقد بخلاف ذلك؟

المصدر: سبوتنيك

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