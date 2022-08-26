زاخاروفا ترد على دعوات رئيس لاتفيا لعزل الروس غير الموالين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن دعوات رئيس لاتفيا إيغيلز ليفيتس لعزل الروس غير الموالين لسلطاته غير مقبولة وتنتهك جميع المعايير الأخلاقية الأدبية والإنسانية.

ويشار إلى أن رئيس لاتفيا، كان قد دعا يوم الأربعاء على الهواء من إذاعة لاتفيا، إلى عزل سكان البلاد الروس غير الموالين.

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وأضافت زاخاروفا في تعليقها: "مثل هذه التصريحات من قبل رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تعلن الالتزام بالقيم الديمقراطية. هذه التصريحات غير مقبولة على الإطلاق وتنتهك جميع المعايير الأخلاقية والأدبية والإنسانية المعتمدة عالميا".

وأعربت الدبلوماسية الروسية، عن أملها في أن "يجد ممثلو المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، أخيرا الشجاعة والمبدئية ويقوموا بتقييم مثل هذه التصريحات".

وعلقت زاخاروفا على مبادرة وزارة العدل اللاتفية المتعلقة بمنع استخدام اللغة الروسية في مؤسسات العمل في لاتفيا. وقالت إن ذلك يمثل "إبادة جماعية لغوية وإهانة للأقليات القومية"، تم رفعها إلى مرتبة سياسة الدولة.

المصدر: نوفوستي