الدفاع الروسية تكشف تفاصيل خسائر القوات الأوكرانية في هجومها المضاد الفاشل في خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 1200 فرد وعشرات المدرعات عند تصدي القوات الروسية لهجومه المضاد في خيرسون أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إنه "نتيجة سحق الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية بناء على تعليمات شخصية من (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي على محور نيكولايف-كرفوي روغ ومحاور أخرى، تكبد العدو خسائر كبيرة".

وأوضح كوناشينكوف أن "الإجراءات الفعالة لمجموعة القوات الروسية" أدت إلى تدمير 48 دبابة و46 عربة مشاة قتالية و37 عربة قتالية مصفحة أخرى و8 سيارات رباعية الدفع مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، كما تم القضاء على أكثر من 1200 جندي أوكراني، خلال اليوم الماضي.

وذكر المتحدث أنه عند صد الهجوم المعادي، دحرت القوات الروسية وحدات من لواء الهجوم الجبلي المنفصل 128 للقوات الأوكرانية تم نقلها من غرب أوكرانيا للمشاركة في العملية، مضيفا أن 5 من جنود اللواء ألقوا سلاحهم واستسلموا.

يتبع..