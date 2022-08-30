الخارجية الروسية: ألمانيا تؤخر تحديد مدفوعات للروس الذين نجوا من حصار لينينغراد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن برلين ترفض تحديد مدفوعات للروس الذين نجوا من حصار لينينغراد منذ سنوات، بذرائع كاذبة.

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وجاء في تعليق زاخاروفا على تغير موقف السلطات الألمانية من المسؤولية التاريخية لألمانيا على شن الحرب العالمية الثانية، اليوم الثلاثاء: "هذا في الواقع هو الخط (لإعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية) الذي تتمسك به برلين لسنوات عندما ترفض، تحت ذرائع كاذبة، تخصيص مدفوعات للمواطنين الروس الذين نجوا من حصار لينينغراد دون الرجوع إلى جنسيتهم، على غرار المدفوعات المخصصة لليهود الذين نجوا من الحصار".

وأضافت أن الحكومة الألمانية تؤخر بشكل مصطنع تنفيذ هذه "البادرة الإنسانية" تجاه الناس الذين نجوا من الحصار، وذلك لأسباب سياسية فقط.

وأوضحت: "نتيجة هذه الأعمال يعرض للخطر العمل الشامل لمستشفى قدامى المحاربين في مدينة سان بطرسبورغ وما هو أهم – صحة ورفاهية المرضى المسنين. ويظهر هذا الوضع الفاضح بوضوح الموقف الحيوي للدولة الألمانية من المسؤولية التاريخية لألمانيا في الحرب العالمية الثانية".

المصدر: نوفوستي