جوزيب بوريل: الوضع في أوكرانيا سيئ للغاية وعلينا زيادة دعمها عسكريا

اعتبر المفوض الأعلى للسياسية الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوضع في منطقة العمليات العسكرية بأوكرانيا سيئ للغاية والبلاد بحاجة إلى مساعدة جديدة.

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جاء ذلك خلال اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في براغ اليوم الثلاثاء، حيث قال بوريل إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون توسيع إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومهمة تدريب الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا لا يزال "سيئا للغاية".

وتابع بوريل: "أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا، وسنواصل تقديم مساعدات عسكرية، كما سيناقش الوزراء فكرة إنشاء مهمة رفيعة المستوى لتدريب الجيش الأوكراني"، مؤكدا على الطبيعة غير الرسمية للاجتماع بوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه لن يسفر عن قرارات نهائية، إلا أنه أعرب عن أمله في التوصل إلى إجماع أولي حول المساعدة والمهمة.

وأضاف مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أن الوزراء سينظرون في توسيع المشتريات العسكرية مع نفاد المخزونات العسكرية لدول المجموعة.

المصدر: تاس