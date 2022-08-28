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"دير شبيغل": ألمانيا خزنت 85% من الغاز المطلوب

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Sputnik
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نقلت صحيفة "دير شبيغل" عن مصادر في وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة ستتمكن من تخزين 85% من الغاز المطلوب حتى سبتمبر، عوضا عن أكتوبر.

وقال روبرت هابيك، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ: "إن مرافق تخزين الغاز تمتلئ بشكل أسرع مما هو متوقع".

وفي وقت سابق، ألزمت الحكومة الألمانية جميع المشغلين بملء مرافق التخزين تحت الأرض تدريجيا: بحلول 1 أكتوبر- حتى 85%، وبحلول 1 نوفمبر- حتى 95%، وتجاوز نسبة الامتلاء 80% في 23 أغسطس.

المصدر: تاس

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