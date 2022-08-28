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سلطات ميامي تعلن برنامج لشراء أسلحة لإرسالها إلى أوكرانيا

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سلطات ميامي تعلن برنامج لشراء أسلحة لإرسالها إلى أوكرانيا
Sputnik
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أعلنت سلطات ميامي (في ولاية فلوريدا الأمريكية)، عن بدء سريان برنامج لشراء أسلحة فردية نارية لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقالت شرطة المدينة في تغريدة على تويتر: "تنفذ إدارة شرطة ميامي عملية إعادة شراء أسلحة لدعم أوكرانيا وكذلك لإخراج الأسلحة من الشوارع".

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بايدن يهنئ أوكرانيا بعيد استقلالها بأكبر حزمة مساعدات عسكرية قيمتها نحو 3 مليارات دولار

يمكن لسكان المدينة الحصول على تعويضات بقيمة 50 دولارا مقابل إعادة مسدس، وبـ 100 دولار لبندقية، و 150 دولارا للأسلحة من عيار 223، والبنادق الآلية الهجومية من طراز AR-15 ومن طراز AK-47.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم أكبر حزمة "مساعدات عسكرية " إلى أوكرانيا قيمتها تقترب من 3 مليارات دولار.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن هنأ أوكرانيا بعيد استقلالها، وقال إنه فخور بالإعلان عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية  قيمتها 2.98 مليار دولار من الأسلحة والمعدات.

المصدر: تاس

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