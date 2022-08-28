سلطات ميامي تعلن برنامج لشراء أسلحة لإرسالها إلى أوكرانيا

أعلنت سلطات ميامي (في ولاية فلوريدا الأمريكية)، عن بدء سريان برنامج لشراء أسلحة فردية نارية لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقالت شرطة المدينة في تغريدة على تويتر: "تنفذ إدارة شرطة ميامي عملية إعادة شراء أسلحة لدعم أوكرانيا وكذلك لإخراج الأسلحة من الشوارع".

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يمكن لسكان المدينة الحصول على تعويضات بقيمة 50 دولارا مقابل إعادة مسدس، وبـ 100 دولار لبندقية، و 150 دولارا للأسلحة من عيار 223، والبنادق الآلية الهجومية من طراز AR-15 ومن طراز AK-47.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم أكبر حزمة "مساعدات عسكرية " إلى أوكرانيا قيمتها تقترب من 3 مليارات دولار.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن هنأ أوكرانيا بعيد استقلالها، وقال إنه فخور بالإعلان عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.98 مليار دولار من الأسلحة والمعدات.

المصدر: تاس