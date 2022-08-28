 رئيس تتارستان يبحث مع نجل أردوغان مسائل التعاون

ناقش رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، مع بلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، القضايا المتعلقة بين الجانبين.

وقال المكتب الصحفي لرئيس تتارستان، إن الضيف التركي وصل إلى تتارستان للمشاركة في قمة قازان العالمية الأولى للشباب ضمن فعاليات "قازان - عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي - 2022".

وذكر المكتب أن مينيخانوف نقل شكره وامتنانه إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، على دعمه في تطوير التعاون بين تتارستان وتركيا.

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وشدد رئيس جمهورية تتارستان على أن مشاركة أردوغان الأبن الشخصية "تقوي علاقاتنا"، مشيرا إلى الدور المهم لعمل القنصلية التركية الذي يساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية.

ونوه رئيس تتارستان بأن رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية يقوم بالكثير لتطوير العلاقات الثقافية والرياضية بين مختلف الشعوب، بما في ذلك بين الدول الناطقة بالتركية.

وأعرب مينيخانوف عن امتنانه لأردوغان الابن لإدراج اتحاد كوريش في الاتحاد الدولي.

وبعد أن نقل بلال أردوغان تحيات والده إلى مينيخانوف، قال: "نحن والتتار شعبان شقيقان، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا سندعمكم على الدوام".

المصدر: نوفوستي