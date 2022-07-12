 
مباشر

بوتين يغير تسمية منصب "رئيس" جمهورية تتارستان في وثيقة مجلس الدولة الروسية

أخبار روسيا

بوتين يغير تسمية منصب
Globallookpress Tatarstan President Press Service
حاكم جمهورية تتارستان الروسية/ رستم مينيخانوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tent

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تعديل تسمية منصب رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، في وثيقة تكوين مجلس الدولة الروسية من "رئيس" President إلى "حاكم" Head of الجمهورية.

 

إقرأ المزيد
البنك المركزي الروسي يحث المشاركين في السوق على خفض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية
البنك المركزي الروسي يحث المشاركين في السوق على خفض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية

ونشرت التعديلات اليوم الثلاثاء، 12 يوليو، على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، حيث تمس تلك التعديلات وثيقة المرسوم الموقع عليه، نهاية عام 2020، والتي تنص على أن منصب مينيخانوف هو رئيس الجمهورية President، بينما كان بوتين قد وقع، نهاية العام الماضي، قانونا بشأن تنظيم السلطات العامة في المناطق المختلفة من روسيا، بحيث يحظر استخدام كلمة "رئيس" President، في لقب رؤساء المناطق والجمهوريات المختلفة التابعة لروسيا، إلا أن منصب رئيس جمهورية تتارستان ظل حتى ذلك الوقت يحمل هذه التسمية. لتتغير هذه التسمية الآن إلى "حاكم" Head of الجمهورية، بدلا من الرئيس.

وسوف يجري العمل الآن لمواءمة التشريع الجمهوري داخل جمهورية تتارستان مع معايير القانون الفدرالي، على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2023.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا