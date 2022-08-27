الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة كبير للأسلحة الأمريكية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا في وسط أوكرانيا يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية: "باستخدام أسلحة برية عالية الدقة، تم تدمير مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 44 الأوكراني قرب بلدة بريوبراجينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع ولمدافع الهاوتزر M777 الأمريكية".

وأضاف كوناشينكوف أنه تم أيضا تدمير ستة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة نيكولايف ومنطقة خيرسون.

وأشار إلى أنه نتيجة الأداء الناجح للقوات المشتركة على محور خاركوف تم القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني.

وفي خيرسون، قتل أكثر من 130 فردا ودمرت 10 قطع من المعدات العسكرية لدى صد محاولة وحدات أوكرنية لاجتياز نهر إنغولتس سرا.

وأدت الغارات الجوية على مواقع إحدى كتائب اللواء الآلي 63 الأوكراني في منطقة نيكولايف إلى تكبيدها خسائر تتجاوز 40% من قوامها.

خلال اليوم الماضي، أصيبت سبعة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية، إضافة إلى 37 تشكيلا مدفعيا وقوات ومعدات عسكرية في 142 منطقة.

وفي إطار مكافحة البطاريات تم قمع أربع فصائل من راجمات الصواريخ "غراد" وثلاث فصائل من المدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" وثلاث فصائل من مدافع الهاوتزر "غياتسينت-بي" في مواقع إطلاق النار.

وأسقطت القوات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في دونيتسك، كما دمرت قاذفة ذاتية الدفع لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات Buk-M1.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 7 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال يوم، كما اعترضت صاروخا باليستيا من طراز "توشكا-أو" و18 قذيفة من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكي.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 274 طائرة أوكرانية، و148 مروحية، و1820 طائرة بدون طيار، و370 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و397 4 دبابة ومدرعة أخرى، و822 راجمة صواريخ، و3348 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5084 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية