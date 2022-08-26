طهران: لا خيار أمام واشنطن وأوروبا سوى قبول الاتفاق النووي

اعتبر مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي أنه لا يوجد أمام الولايات المتحدة وأوروبا أي خيار آخر، سوى قبول الاتفاق النووي مع طهران.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن رضائي قوله، إن "السياسة الخارجية لحكومة رئيسي تستخدم كل القدرات الموجودة في العلاقات الخارجية وتتبنى سياسة متوازنة وتتواصل مع جميع الدول في إطار سياسات الحكومة ومصالحها".

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واعتبر أن إيران تشهد "نجاحات في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة".

ويأتي ذلك على خلفية إتمام الولايات المتحدة لدراسة التعليقات الإيرانية على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وقالت واشنطن إنها سلمت لبروكسل ردها على التعليقات الإيرانية بشأن "الصيغة النهائية" للاتفاق النووي.

المصدر: إرنا