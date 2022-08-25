الولايات المتحدة تعد سيناريوهات مختلفة للاتفاق النووي مع إيران

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تعد سيناريوهات مختلفة تتعلق بالاتفاق النووي مع إيران.

وقالت جان بيير: "إدارة بلادنا مع الشركاء، تستعد لسيناريو تكون فيه عودة متبادلة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفة: "لن يبرم الرئيس سوى الصفقات التي من وجهة نظره ستكون في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شافي، إن بلاده تلقت ردا من الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.

المصدر: تاس