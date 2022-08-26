الخارجية الأمريكية تدعو الصرب إلى نسيان أن كوسوفو جزء من صربيا

حث نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية غابرييل إسكوبار، الصرب على نسيان أن كوسوفو جزء من صربيا.

وقال إسكوبار: "أريد أن أقول إنه بعد اليوم هناك سبب للتفاؤل. أود أن أقول إن الأشياء التي نتحدث عنها الآن هي في الحقيقة قضايا ثانوية في إطار منصة التفاوض الشاملة. أعتقد أن الوقت قد حان لكي ننسى الرواية القائلة بأن كوسوفو هي صربيا وننتقل إلى رواية أن كوسوفو وصربيا هما أوروبا".

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كما أعرب إسكوبار عن أمله في "عدم حدوث تفاقم في المنطقة".

وأشار إلى أن يجب على المنطقة أن "تحل بسرعة القضايا الخلافية" من أجل الوحدة ومستقبل أكثر إشراقا.

وقال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بعد المفاوضات، إنه لم يتم التوصل إلى حل وسط بشأن منع دخول كوسوفو لحملة الوثائق الصربية من الأشخاص والسيارات اعتبارا من 1 سبتمبر.

المصدر: RT