فوتشيتش: لم نتوصل بعد إلى حل وسط في المفاوضات حول كوسوفو

قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بعد مفاوضات مع ممثلي الناتو، إنه لم يتم التوصل إلى حل وسط بشأن منع دخول كوسوفو لحملة الوثائق الصربية من الأشخاص والسيارات اعتبارا من 1 سبتمبر.

ويشار إلى أن فوتشيتش بدأ بمفاوضات خلف أبواب مغلقة مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي ميروسلاف لاجاك والممثل الأمريكي لغرب البلقان غابرييل إسكوبار، بعد ظهر يوم الخميس ثم استمرت بعد توقف في الساعة 22.00 (23.00 بتوقيت موسكو) وانتهت المفاوضات ليلا دون الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

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وأضاف رئيس صربيا: "بعد مرور ربع ساعة على حلول منتصف الليل، ودعنا ضيوفنا الأوروبيين والأمريكيين، وسنواصل محادثاتنا لاحقا، وأني على ثقة من أننا سنتمكن في الأيام القادمة من التوصل إلى قسم صغير على الأقل من الحل الوسط، لأنه من الواضح أننا لا نستطيع التوصل إلى مثل هذا القرار بشأن لوحات السيارات وبشأن بعض المسائل الكبيرة الأخرى".

وشدد فوتشيتش على أن "ما أتمناه لن يحدث بالضرورة، لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من العمل، وسنعمل بجد في الأيام المقبلة لضمان وحفظ السلام ومستقبل الصرب في كوسوفو وميتوهيا".

المصدر: نوفوستي