صربيا تلوح بالتدخل لحماية صرب كوسوفو إذا لم يتحرك "الناتو"

دعا رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش حلف الناتو إلى "القيام بعمله" في كوسوفو، وإلا ستتحرك صربيا بنفسها لحماية الأقلية في الإقليم الانفصالي.

وقال فوتشيتش في خطاب ألقاه في أعقاب انهيار المحادثات السياسية بين قادة صربيا وكوسوفو في وقت سابق من هذا الأسبوع بوساطة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

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وأضاف: "ليس لدينا مكان نذهب إليه، نحن محاصرون، سننقذ شعبنا من الاضطهاد والمذابح إذا لم يرغب الناتو في ذلك".

المصدر: "سبوتنيك"