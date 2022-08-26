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مسؤول أوكراني لا يستبعد إجلاء سكان كييف قسرا

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مسؤول أوكراني لا يستبعد إجلاء سكان كييف قسرا
Globallookpress Yevhen Kotenkoukrinform
كييف
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أعلن رومان تكاتشوك، مدير أمن العاصمة الأوكرانية كييف أن سلطات المدينة تبحث خيارات الإجلاء القسري للسكان، محذرا من تعرض الحي الحكومي وسط المدينة لقصف روسي.

وقال تكاتشوك في مقابلة مع صحيفة "غلافكوم": "نحن ندرس جميع الخيارات وصولا إلى الإخلاء القسري، يجب أن يكون النظام جاهزا لذلك".

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ووفقا له فإن التهديد بضربة على الحي الحكومي في كييف قائم منذ نهاية فبراير. وأشار إلى أن "قرار الإخلاء القسري لم يُتخذ بعد".

وأضاف أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البنية التحتية الحيوية يجب أن يدركوا دائما أن هذه المرافق يمكن أن تتعرض للقصف، لذلك يجب أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا بحاجة إلى العودة إلى المدينة والعيش بالقرب منها.

وتابع أن سلطات مدينة كييف بدأت بتدريب لجان الإجلاء من أجل فهم كيفية تنفيذ إخلاء منطقة معينة أو المدينة بأكملها.

المصدر: نوفوستي

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