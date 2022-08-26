قصف روضة أطفال بضربة جوية استهدفت عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

أفاد تلفزيون إقليم تيغراي الإثيوبي باستهداف غارة جوية شنتها القوات الحكومية عصر الجمعة روضة للأطفال في الإقليم، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

ونقل تلفزيون تيغراي عن شهود عيان قولهم إن الهجوم وقع حوالي الواحدة بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، وضرب روضة أطفال تدعى "ريد كيدز باراديس" في عاصمة تيغراي، ميكلي.

وبث التلفزيون صورا قاسية لأطفال وبالغين شوهت جثثهم في أعقاب الهجوم.

ولم يعلن مسؤولو تيغراي بعد حصيلة القتلى والمصابين، ولكن مدير مستشفى إيدر في المدينة، كيبروم غيبريسلاسي، قال على "تويتر" إن طفلين من بين 4 قتلى.

وأضاف "المزيد من الضحايا يصلون.. العدد الإجمالي حتى الآن في مستشفانا 13".

وذكر جهاز الإعلام الحكومي لإثيوبيا في بيان أن الحكومة ستتحرك باستهداف قوات عسكرية هي منبع المشاعر المعادية للسلم من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تغراي.

وأوصى سكان تيغراي بالبقاء بعيدا عن معدات عسكرية ومنشآت تدريب تستخدمها قوات تيغراي.

ويأتي نبأ الغارة على روضة الأطفال وسط استئناف القتال بين قوات إثيوبيا المركزية ومقاتلي تيغراي.

ويتبادل الطرفان الاتهامات باستئناف الحرب في الساعات الأولى من الأربعاء بعد توقف القتال منذ يونيو 2021.

المصدر: أ ب