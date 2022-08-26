نائبة أمريكية: بوتين يزيد عديد الجيش الروسي ونحن نعاني مشاكل في التجنيد

أشارت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري لورين بوبيرت، إلى أن الجيش الأمريكي يعاني نقصا في عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة في صفوفه، فيما روسيا تزيد عديد جنودها.

وكتبت بوبيرت على "تويتر"، يوم الخميس: "بوتين يوقع مرسوما بزيادة تعداد القوات المسلحة الروسية بواقع 137 ألف فرد. وهذا يحدث بينما نشهد مشكلة مع التجنيد العسكري، لأن جنودنا يتدربون على "الاستيقاظ" بدلا من القدرات القتالية".

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وكتبت النائبة ذلك في إشارة إلى حملة "إبق مستيقظا" التي تهدف للتنبيه إلى قضايا المساواة ومكافحة التمييز العنصري في المجتمع، بما في ذلك في صفوف الجيش.

ويأتي ذلك أيضا على خلفية توقيع الرئيس الروسي مرسوما بزيادة قوام القوات الروسية بواقع 137 ألف فرد ليصل إلى مليون و150 ألفا و628 فردا.

المصدر: نوفوستي