الوفد الأمريكي الرابع خلال شهر يتوجه إلى تايوان

قالت وكالة أنباء تايوان المركزية، إن الوفد الأمريكي الرابع خلال هذا الشهر، سيصل إلى الجزيرة مساء اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة، إلى أن وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي سيصل إلى مطار سونغشان في تايبيه في وقت متأخر من اليوم الخميس، على متن طائرة عسكرية أمريكية.

ووفقا للوكالة، سيجتمع الوفد الأمريكي صباح الجمعة مع رئيس أركان تايوان، تساي إنغ ون ومع مسؤولين كبار آخرين.

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ولم تكشف الوكالة، قوام هذا الوفد الأمريكي الذي سيصل اليوم إلى الجزيرة.

ونقلت الوكالة عن وزارة خارجية تايوان قولها، إن "وزارة الخارجية ستعلن على وجه السرعة عن وصول أي ضيوف إلى تايوان إن وجدوا".

المصدر: نوفوستي