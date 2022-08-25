ماري لوبان تتهم ماكرون بالكذب في الحديث عن أسباب الأزمة الاقتصادية

قالت مارين لوبان رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذب عندما وصف النزاع في أوكرانيا بأنه سبب الأزمة الاقتصادية.

وشددت لوبان على أن الأزمة لم تبدأ في هذا الصيف. وأضافت في تغريدة على تويتر: "الأزمة الاقتصادية التي ضربت فرنسا لم تبدأ هذا الصيف. وهي لم يبدأ تاريخها مع الحرب في أوكرانيا. يكذب إيمانويل ماكرون لإخفاء الحقيقة عن الفرنسيين واليوم يعلن عن إجراءات تقشفية".

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وذكرت السياسية الفرنسية، أنه يجب الآن اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الفرنسيين من عواقب الأزمة.

يوم أمس، أعلن ماكرون انتهاء "فترة الوفرة والرخاء"، ودعا إلى الاستعداد للعواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية وأزمة المناخ ونقص المنتجات.

وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إن "الحرية لها ثمنها، وقد تتطلب تضحيات".

المصدر: نوفوستي