قالت مارين لوبان رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في إجبار الاقتصاد الروسي على الركوع.

وشددت لوبان على أن أوروبا نفسها تعاني من هذه العقوبات أكثر بكثير من روسيا.

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وأضافت زعيمة اليمين الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم: "أعتقد أن هذه العقوبات أثبتت عدم جدواها. لقد عانت بشكل أكبر منها الشعوب الأوروبية، بما في ذلك في فرنسا. يجب القول إن العقوبات لم تتمكن من تركيع الاقتصاد الروسي. الواقع تكرر كما في العقوبات التي فرضت بسبب القرم - تبين أننا ضحايا هذه العقوبات أكثر بكثير من روسيا، التي عثرت على دول أخرى لبيع منتجاتها".

ونوهت مارين لوبان بأن سياسة العقوبات ضد روسيا الاتحادية تكللت بالفشل التام.

المصدر: نوفوستي