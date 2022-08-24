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سويسرا تعتزم فرض حظر جزئي على استخدام الغاز في الشتاء

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سويسرا تعتزم فرض حظر جزئي على استخدام الغاز في الشتاء
Sputnik
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تعتزم السلطات السويسرية حظر استخدام الغاز للترفيه أو الرياضة أو الاستجمام في البلاد هذا الشتاء تجنبا لنقصه، وفقا لبيان المجلس الفيدرالي للبلاد.

وبحسب البيان: "قد يتم حظر استخدام الغاز للأغراض الرياضية أو الترفيهية أو الاستجمام، وكذلك، استخدام مدافئ الغاز على الشرفات".

وأوضح المجلس، أنه نظرا لأن الأسر تستهلك 40% من الغاز الطبيعي في سويسرا، فمن المهم إشراكهم في هذه الإجراءات، ووفقا للسلطات، يعتمد توفير الغاز على درجات الحرارة داخل المباني.

وأضاف المجلس الفيدرالي: "إذا ثبت أن الإجراءات المذكورة أعلاه غير كافية، فيمكن عندئذ تقليل استهلاك المنشآت التي تعمل بالوقود من خلال إدخال نظام الحصص، سيؤثر هذا الإجراء على جميع المستهلكين، ما عدا المستهلكين المحميين (الأسر والخدمات الاجتماعية الأساسية مثل المستشفيات أو خدمات الطوارئ)".

وفي وقت سابق، حققت صناعة الغاز السويسرية أهدافها بتوفير احتياطيات الغاز قبل الشتاء، ولا يزال خطر نقص الكهرباء والغاز من أعلى المعدلات في سويسرا.

المصدر: نوفوستي

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