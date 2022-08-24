طريقة اغتيال دوغينا تتكرر.. سيارة مفخخة تنهي حياة شخصية بارزة (فيديو)

قال فلاديميرروغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه إنه تم اغتيال، إيفان سوشكو، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة ميخائيلوفكا بانفجارلغم مزروع بسيارته.

وأضاف روغوف: "توفي رئيس إدارة ميخائيلوفكا، إيفان سوشكو، اليوم الأربعاء، نتيجة لتفجير سيارة متعمد، تم زرع عبوة ناسفة تحت المقعد في سيارته".

وتتوالى الاغتيالات باستهداف مسؤولين في المناطق المحررة في أوكرانيا، ففي 14 أغسطس، قال عمدة بيرديانسك، ألكسندر ولينكو إنه تعرض لمحاولة اغتيال وتم إحباطها في أوائل أغسطس، وكانت تحت إشراف مباشر من قبل جهاز الأمن الأوكراني.

وفي 6 أغسطس، تم اغتيال نائب رئيس إدارة نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، فيتالي جورا، بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من منزله.

وفي 22 مايو، أصيب أندريه شيفتشيك، عمدة مدينة إنرغودار، بمنطقة زابوروجيه، واثنان من مرافقيه في انفجار بمدخل منزله. إذ تم زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع في خزانة بمدخل منزله.

المصدر: إزفيستيا





