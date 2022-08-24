شويغو: تخفيضنا وتيرة الهجوم خلال عمليتنا العسكرية بأوكرانيا قرار واع هدفه الحد من وقوع ضحايا مدنيين

أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن قرار تخفيف وتيرة الهجوم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو "قرار واع" ولتفادي وقوع الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف شويغو في اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي يعقد اليوم في طشقند عاصمة أوزبكستان:

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-إمداد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها يضاعف عدد الخسائر البشرية، ويطيل أمد الصراع العسكري.

-تمارس الولايات المتحدة والغرب الجماعي ضغوطا غير مسبوقة على الدول المستقلة باستخدام الابتزاز والمعلومات المضللة.

-سارت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفقا للخطة، وستحقق أهدافها.

-إن إبطاء وتيرة الهجوم أثناء عملية عسكرية خاصة هو قرار واع هدفه منع وقوع المزيد من الضحايا بين السكان المدنيين.

-أصبح الصراع في أوكرانيا ذريعة أخرى للولايات المتحدة لشن حرب اقتصادية ومعلوماتية ضد روسيا.

-النظام الأوكراني يصفي جنوده الذين يدلون بشهاداتهم حول جرائم الحرب التي ارتكبتها السلطات.

- تم اختيار أوكرانيا من قبل الغرب كأداة لحرب مختلطة ضد روسيا.

- تعمل روسيا على إقامة حياة سلمية في الأراضي التي تم تحريرها خلال العملية العسكرية الخاصة، بينما تستخدم كييف تكتيكات "الأرض المحروقة".

- استمرار النفوذ على شركاء روسيا في محاولات لعزلها.

--البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال العملية الخاصة، يشكل تهديدا مباشرا لدول منظمة شنغهاي للتعاون.

- المسار المستقل للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في حل مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي هو مثال للعالم كله.

- يتنامى دور منظمة شنغهاي للتعاون كمركز جديد للقوة على خلفية الوضع الدولي المضطرب.

-في دول منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك في العالم ككل، تتصاعد التهديدات، والأزمات المحلية لا تهدأ، وتظهر تحديات خطيرة جديدة.

-من المقترح عقد اجتماع لوزراء دفاع الدول الصديقة، بما في ذلك أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، في ديسمبر لمناقشة أمن التحالف.

-تحاول الولايات المتحدة تقسيم البنية الأمنية القائمة في جنوب شرق آسيا لضمان هيمنتها العالمية.

-ستجرى تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب لدول منظمة شنغهاي للتعاون "مهمة السلام - 2023" في روسيا.

-على خلفية الوضع في أفغانستان، تعمل روسيا على زيادة الاستعداد القتالي لقواعدها في طاجيكستان وقيرغيزستان.

المصدر: RT