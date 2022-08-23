مسؤولون: الرد الأمريكي بشأن الاتفاق مع إيران متوقع بحلول الأربعاء

صرح مسؤولون أمريكيون لوكالة "أسوشيتد برس" بأنهم يتوقعون رد واشنطن على التعليقات الإيرانية على المقترح الأوروبي بشأن العودة إلى الاتفاق النووي بحلول يوم الأربعاء.

وبعد صدور الرد الأمريكي من المتوقع أن تعقد جولة جديدة من المشاورات في فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمه، قوله إن "الصفقة أقرب مما كان عليه الحال قبل أسبوعين". لكنه حذر في الوقت ذاته من أن النتائج النهائية لا تزال مجهولة، حيث "تبقى هناك بعض الثغرات".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت رسميا في وقت سابق وجود بعض القضايا العالقية، على الرغم من إحراز التقدم في المشاورات حول العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران.

ونفت الولايات المتحدة تقديم أي تنازلات للجانب الإيراني، فيما يتحدث مسؤولون أمريكيون عن تخلي الإيرانيين عن بعض مطالبتهم بشأن الصفقة.

المصدر: أسوشيتد برس