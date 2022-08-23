مسؤول أمريكي: إيران تتخلى عن مطلب رئيسي جديد مع تزايد احتمالات إحياء الاتفاق النووي

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة CNN إن إيران تخلت عن مطلب رئيسي آخر يتعلق بالتفتيش النووي مع استمرار المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وبعد أن اشترطت إيران في وقت سابق إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقها في المواد النووية غير المعلنة التي تم العثور عليها في المواقع الإيرانية في عام 2019، لإحياء الاتفاق النووي، كشف المسؤول الأمريكي أن إيران تراجعت الآن عن هذا المطلب.

وقال المسؤول إن "التقارير التي تفيد بأننا قبلنا أو ندرس تنازلات جديدة لإيران كجزء من إعادة الدخول في الاتفاق النووي لعام 2015 خاطئة بشكل قاطع"، مشددا على أن "إيران هي التي قدمت تنازلات في قضايا حساسة".

وذكرت الشبكة أن "هذا تطورا يمكن أن يجعل حدوث انفراجة أكثر احتمالا بعد أن تخلت طهران عن طلب رئيسي آخر الأسبوع الماضي".

وأفادت الـCNN الأسبوع الماضي بأن "إيران تخلت رسميا عن مطلبها القديم بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية. كما أسقط الإيرانيون مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب".

المصدر: CNN