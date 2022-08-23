جوزيب بوريل: إيران طلبت "تعديلات" على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي

أكد مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن إيران طلبت إدخال "بعض التعديلات" على مسودة إعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، التي اقترحتها بروكسل.

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وفي مقابلة أجرتها معه محطة "تي في إي" الإسبانية العامة قال جوزيب بوريل: "إن معظم الدول المنخرطة في المحادثات النووية مع إيران وافقت على المقترح، لكن الولايات المتحدة لم ترد بعد".

وإثر استئناف المفاوضات في الرابع من أغسطس في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية"، حيث أوضح بوريل لمحطة "تي في إي" أن "إيران ردت بـ"نعم، ولكن"، أي أنهم يريدون بعض التعديلات"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأمس الاثنين، أفاد بوريل بأن الرد الإيراني بدا "معقولا" بالنسبة إليه، وبالتالي تم رفعه إلى القوى الست المنخرطة في المحادثات النووية، متابعا: "ننتظر ردّهم، لقد وافق معظمهم، لكن الولايات المتحدة لم ترد بعد.. نتوقع بأن نتلقى ردا خلال هذا الأسبوع".

في حين بين الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس، وجود مسائل عالقة بشأن التعديلات التي طلبت إيران إدخالها على المقترح الأوروبي، مضيفا: "لهذا السبب احتجنا إلى بعض الوقت الإضافي لمراجعة تلك التعديلات وتحديد ردنا".

وكان الاتفاق المبرم بين طهران و6 قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، قد أتاح رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران.

المصدر: "فرانس برس"