الرئيس البولندي يصل إلى العاصمة كييف للقاء نظيره الأوكراني

وصل الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراءات محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال رئيس مكتب الرئيس البولندي، بافيل شروت، في تصريح صحفي: "وصل الرئيس أندريه دودا إلى كييف. وذهب إلى هناك بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي دودا مع زيلينسكي، لإجراء محادثات حول مسألة دعم أوكرانيا عسكريا، من خلال توفير المعدات اللازمة، وكذلك في المجالات الاقتصادية والإنسانية.

المصدر: نوفوستي