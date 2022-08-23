لولا دا سيلفا: البرازيل ستعمل على إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

أعلن المرشح لرئاسة البرازيل ورئيسها الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه في حال فوزه في الانتخابات، ستعمل البرازيل كل في وسعها من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "عندما سأفوز في الانتخابات، آمل بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي، وأنا سأكون أكثر هدوءا بكثير".

وتابع: "ولكن في حال عدم انتهائها، يمكنكم أن تكونوا على قناعة بأن البرازيل ستعمل كل ما في وسعها، وستتحدث مع جميع رؤساء الدول من أجل استعادة السلام".

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واعتبر أنه "ليس هناكمن يهتم بالحرب"، مضيفا أنه "يجب الإدراك أن الحرب لا تؤدي إلى أي شيء سوى الدمار".

وأشار إلى أنه من أجل إنهاء النزاعات المسلحة يجب تعزيز منظمة الأمم المتحدة، وأن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يتيح للبرازيل ولدول أخر إمكانية أن تكون جزءا من المجلس.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية القادمة من المقرر أن تجري في البرازيل في أكتوبر المقبل.

المصدر: نوفوستي