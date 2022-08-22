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أردوغان: نسعى إلى "إقامة حزام سلام وتعاون" بدءا من "الجيران الأقربين"

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أردوغان: نسعى إلى
AFP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تهدف إلى "إقامة حزام سلام وتعاون" في محيطها بدءا من "الجيران الأقربين".

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جاء ذلك في كلمة خلال حفل تخريج طلاب ضباط وصف ضباط من أكاديمية الدرك وخفر السواحل.

وأضاف أردوغان: "لا نكن العداء لأي بلد بل إننا نريد إقامة أفضل العلاقات مع كافة البلدان".

وقال الرئيس التركي إن بلاده "وسعت نطاق عملياتها العسكرية من سوريا حتى العراق" وإنها توجه "أشد الضربات" لحزب العمال الكردستاني، "في المناطق التي يشعر فيها بالأمان". حسب تعبيره.

وفي سياق آخر، وحول المهاجرين غير النظاميين، قال أردوغان إن تركيا تمكنت من الحد من الوفيات في بحر إيجه بفضل جهود خفر السواحل، وأضاف: "أنقذنا 41 ألف مهاجر تركتهم اليونان للموت آخر عامين".

 

المصدر: وكالة "الأناضول"

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