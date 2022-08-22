المثليون يشيدون بخطوته: يائير لابيد" "يصنع التاريخ"

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، سيشارك هذا الأسبوع في حدث للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة شباب المثليين "هنوعار هجائيه".

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وبحسب الإعلام العبري، فإن لابيد سيكون بمشاركته في هذا الحدث، أول رئيس حكومة في إسرائيل يحضر حدثا للمثليين خلال فترة ولايته، حيث سيقام هذا الاحتفال يوم السبت المقبل في تل أبيب، وسيتضمن حفلا موسيقيا بمشاركة الفنانة الإسرائيلية الشهيرة، دانا انترناشونال، وعدد من الفنانين الآخرين.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن "المرة الأولى التي اجتمع خلالها رئيس حكومة إسرائيلي مع أعضاء مجتمع المثليين كانت بعد حادث القتل في بارنوعر، حيث وصل آنذاك بنيامين نتنياهو الى موقع الجريمة في تل أبيب، وبعد يومين من الانتخابات الاولى عام 2019 دعا نتنياهو ممثلين عن جمعية المثليين في مقره بمدينة القدس"، إذ تدير هذه الجمعية 120 مجموعة وناد في إسرائيل.

من جهته، أعرب المدير العام للجمعية، عوفر نويمان، عن سروره من قرار لابيد، حيث قال: "هكذا نصنع التاريخ من خلال الأفعال..وصول رئيس الحكومة لابيد إلى الحدث الذي يرمز الى المساواة، والاندماج والفخر للجميع، هو خطوة ستتردد في كل عائلة في إسرائيل".

المصدر: "i24"