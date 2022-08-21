وزير الاقتصاد الألماني: إطلاق خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" سيكون بمثابة فشل لألمانيا

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، بأن موافقة ألمانيا الآن على إطلاق خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2"، يعني فشلها سياسيا.

وقال هابك في لقاء مع المواطنين: "في هذه الحالة، أعتقد أن المكاسب قصيرة المدى من إطلاق "السيل الشمالي 2"، هذا الغاز فرصة البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل في فصل الشتاء، سيتحول إلى فشل سياسي كبير".

وأوضح أنه من خلال إطلاق المشروع، فإن ألمانيا ستكون قد داست على كل الثقة بالنفس والقيم وموقفها، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي