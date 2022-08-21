الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في ميليتوبول

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف، عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة ميليتوبول.

وقال روغوف إن عملية الاعتراض كانت لضربات جوية أوكرانية باستخدام طائرات بدون طيار في ميليتوبول مساء الأحد.

وكتب روغوف عبر قناته على "تيليغرام": "حاول مقاتلو زيلينسكي مرة أخرى تعطيل الحياة السلمية للمدينة المحررة من النازيين.. صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ضربات جوية لطائرات بدون طيار في منطقة نوفي ميليتوبول "بالجزء الغربي من مدينة ميليتوبول.

المصدر: تاس