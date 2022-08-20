الدفاع الجوي يتعامل مع أهداف معادية في محيط منطقة اولينوفكا في شبه جزيرة القرم الروسية

أعلن أوليغ كريوتشكوف مستشار حاكم شبه جزيرة القرم إن نظام الدفاع الجوي تعامل مع اهداف معادية مساء السبت قرب منتجع أولينيفكا على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم الروسية.

وكتب كريوتشكوف في قناته على تيليغرام: "المنظومة تصدت لأهداف معادية في حوال الساعة 18.00 (بالتوقيت المحلي) في منطقة ترخانكوت بالجزء الشرقي من شبه جزيرة، انطلق صاروخان للدفاع الجوي كان من الممكن رؤيتهما وقد انطلقا بفارق حوالي خمس دقائق، و لم تكن هناك انفجارات.

المصدر: تاس