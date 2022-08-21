اختتام فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى "الجيش-2022"

اختتم المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2022" يوم الأحد دورته الثامنة، في حديقة باتريوت العسكرية الوطنية للثقافة، وحسب وزارة الدفاع الروسية بلغ عدد الحضور 1،903،536 شخصا.

وجرت فعاليات المنتدى في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس، في مرافق منتزه الثقافة العسكري الوطني "باتريوت"، وميدان تدريب ألابينو، ومطار كوبينكا، بالإضافة إلى 35 موقعا في المناطق العسكرية ومناطق تمركز أسطول بحر الشمال، في أكثر من 30 كيانا من الكيانات الروسية.

وبحسب الإدارة العسكرية، حضر الحدث 1497 مؤسسة ومنظمة قدمت 28536 عينة من المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج، فيما حضر المنتدى ممثلو 85 دولة أجنبية أرسلوا وفودا عسكرية رسمية. وبلغ العدد الإجمالي لممثلي الإدارات العسكرية الأجنبية أكثر من 700 شخص، وتم عقد 160 اجتماعا ثنائيا مع شركاء أجانب، وقدمت بيلاروس وإيران والصين معارضها الوطنية.

وتم تشكيل معارض ثابتة في منطقة المعرض المركزية في الأجنحة والمناطق الخارجية لمركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض، وميدان تدريب ألابينو، ومطار كوبينكا، وتم تقديم 351 وحدة من العينات التسلسلية للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة من وزارة الدفاع في روسيا في إطار العرض الثابت.

المصدر: تاس