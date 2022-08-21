شركة "روس أوبورون إكسبورت" توقع عقود بملايين الدولارات خلال منتدى "الجيش-2022"

وقعت شركة "روس أوبورون إكسبورت" عقدين بقيمة 390 مليون دولار في منتدى "الجيش-2022"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان يلخص نتائج المنتدى: "وقعت شركة "روس أوبورون إكسبورت"، عقدين تزيد قيمتهما عن 390 مليون دولار، في إطار التعاون العسكري التقني".

وبحسب الإدارة العسكرية، فقد زار المنتدى 1،903،536 شخصا خلال أيامه السبعة، بينهم وفود من 85 دولة أجنبية، منها 18 شخصية رفيعة المستوى.

وشركة "روس أوبورون إكسبورت"، هي شركة أسلحة روسية، وتعتبر الوسيط الحكومي الوحيد لصادرات وواردات روسيا من المنتجات والتكنولوجيات والخدمات ذات الصلة بالدفاع، وتهتم الشركة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية.

المصدر: نوفوستي